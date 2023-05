Hückeswagener sammeln Fahrradkilometer Erste Stadtradeln-Kilometer kommen aus Dänemark

Auf das Fahrradfahren im Urlaub freuen sich Maria Gotzmann und Stefanie Gotzmann-Hessel ganz besonders. Nicht nur, weil die Rad- und Waldwege an ihrem Urlaubsort in Dänemark besonders schön und naturnah sind. Jeden gefahrenen Kilometer werden die Hückeswagenerinnen auch für ihre Heimatstadt sammeln und eintragen. Denn seit Pfingstmontag, 29. Mai, ist es wieder soweit. Die Schloss-Stadt nimmt am diesjährigen Stadtradeln teil. Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei zählt jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wurde – egal wo. Jede Urlaubsfahrradtour kann über die Internetseite oder Handy-App eingetragen werden.