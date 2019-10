Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Premiere – „PaulusPlayers“ proben in der Pauluskirche

Kantorin Inga Kuhnert aus Hückeswagen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Am Samstag trafen sich die „PaulusPlayers“, so der neue Name der Kirchenband, erstmals zur Probe in der Pauluskirche. „Es war eine schöne Probe, auch wenn wir noch nicht so viele Spieler hatten“, berichtet Kantorin Inga Kuhnert.

Einige Zeit lang war das Thema Kirchenband in der Evangelischen Kirchengemeinde nicht aktuell. Das hing vor allem damit zusammen, dass die Stelle der Kirchenmusikerin nach dem Abschied von Ingrid Kammerer nicht besetzt war. Seit 1. August hat Inga Kuhnert die Stelle übernommen. Allerdings waren kaum noch Musiker vor Ort. Das soll sich jetzt ändern. Am Samstag trafen sich die „PaulusPlayers“, so der neue Name der Kirchenband, erstmals zur Probe in der Pauluskirche. „Es war eine schöne Probe, auch wenn wir noch nicht so viele Spieler hatten“, sagt Inga Kuhnert. Zwar hätten sich mehr als die drei jungen Musiker angemeldet, die am Samstag gekommen waren, aus terminlichen Gründen hätten sie jedoch nicht kommen können. „Daher waren wir eine Klavierspielerin, eine junge Frau an der Querflöte und ein Saxophonist. Den E-Bass habe ich übernommen“, sagt die Kirchenmusikern. Musiker an Gitarre, Schlagzeug und Bass könnten nur sporadisch teilnehmen. „Wir proben zwar nicht regelmäßig, aber es wäre schön, wenn sich noch Gitarristen und jemand, der die Rhythmusinstrumente spielen kann, melden würden“, sagt Inga Kuhnert.

Bei der ersten Probe hätten die Musiker schon erste Stücke spielen können: „Songs wie ‚Prince Of Peace‘ oder Lieder aus dem Jugendchor etwa. Das hat direkt gut geklappt“, berichtet Inga Kuhnert. Sie wünsche sich auch ein künftiges Zusammenspiel von Band und Chor. „Das wäre toll, weil da die Möglichkeiten viel größer sind“, sagt sie. Ziel der „PaulusPlayers“ sei es, künftig Familiengottesdienste, Konfirmationsgottesdienste oder auch an Weihnachten für die passende musikalische Begleitung zu sorgen. „Die bisherigen Teilnehmer sind Jugendliche, aber die Band soll für alle Altersgruppen offen sein. Ich würde mir eine durchmischtere Altersstruktur wünschen“, sagt Inga Kuhnert. Wichtig sei nur, dass die künftigen Mitspieler ihre Instrumente zumindest ein wenig beherrschten, damit das Zusammenspiel von Anfang an möglich sei. „Instrumente sind teilweise und Technik komplett vorhanden. Man sollte einfach Lust am gemeinsamen Musizieren haben“, sagt die Kantorin. Die „PaulusPlayers“ würden christliche Musik machen, es könnten jedoch auch Musiker ohne Bezug zur Gemeinde teilnehmen.