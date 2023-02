Neunutzung von Hückeswagens Wahrzeichen Erste konkrete Pläne für das „neue Schloss“

Rechts vom Haupteingang, im linken Gebäudeteil, ist ebenerdig ein Café vorgesehen. So würde eine Forderung erfüllt, die es in Hückeswagen schon seit vielen Jahren gibt. Damit würde das Schloss auch viel häufiger, vor allem auch am Wochenende, zum Ziel von Besuchern werden. Zwischen Gastronomie und Schlosssaal würde die Küche eingerichtet ebenso wie ein barrierefreies WC. Erste Überlegungen waren, im Bereich der drei Fenster rechts neben dem Haupteingang den Zugang zum Café zu schaffen. Aber in diesem Fall hatten die Denkmalschützer dann doch ihr Veto eingelegt, weil das nicht zur „bürgerlichen Fassade“ des Schlosses passen würde. So wird der Haupteingang des Schlosses auch der für die Gastronomie. Links vom Haupteingang könnte eine Ausstellungsfläche entstehen, und die Garagen sollen laut Raabe zurückgebaut werden, so dass dort die Tourismusinformation einziehen könnte.