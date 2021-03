Glasfaseranschlüsse für Hückeswagen : Endlich angekommen im Gigabit-Zeitalter

Mirko Lotz-Blumberg und Mirja Vollmann und ihre Kinder probieren das neue schnelle Internet gleich einmal aus. Foto: Gerrath / BEW

Wipperfürth/Hückeswagen In Wipperfürth sind die ersten Kunden an das schnelle Internet angeschlossen worden. Für Hückeswagen wird die Freischaltung noch dauern, bis Ende 2021 sollen aber alle Interessenten Glasfasern bis ins Haus gelegt bekommen.

René Dreiner und seine Partnerin Tatjana Kliewer sind im Gigabit-Zeitalter angekommen. Der Wipperfürther, der für eine Münchener Firma arbeitet, hatte den Glasfaseranschluss besonders herbeigesehnt. Schon vor der Corona-Pandemie arbeitete er zur Hälfte im Homeoffice. „Das war mit der alten Kupferleitung allerdings schwierig“, berichtet er. Denn als IT-Forensiker – jemand, der digitale Spuren sucht und analysiert – befasst er sich mit künstlicher Intelligenz und Analysesoftware für digitale Beweismittel. Der Wipperfürther benötigte jedes Mal eine Ewigkeit, um Software oder Dateien im zweistelligen Gigabyte-Bereich herunterzuladen. Selbst bei wichtigen Aufträgen musste Dreiner den Kunden damit vertrösten, erst in zwei, drei Tagen reinschauen zu können. „Das ist ein Unding – heute müssen Sachen manchmal sofort passieren“, sagt er.

Solcher Ärger ist nun passé: Dank des neuen Glasfaseranschlusses hat der IT-Experte innerhalb einer halben Stunde ein Datenpaket mit 70 Gigabyte locker auf seinem Rechner. Auch Tatjana Kliewer freut sich, dass sie jetzt endlich ruckelfrei Netflix-Serien und andere TV-Kanäle streamen kann.

Für René Dreiner und seine Partnerin Tatjana Kliewer begann im März das Gigabit-Zeitalter. Foto: Gerrath / BEW

Info 1270 Kilometer Kabel bis Ende des Jahres Weiße Flecken Der Bund will auch die Außenortschaften, die sogenannten weißen Flecken, mit Glasfasern ausstatten. Damit auch dort Datengeschwindigkeiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) realisiert werden können. Hückeswagen und Wipperfürth haben sich gemeinsam um die Förderung des Breitband-Ausbaus beworben und Zuschüsse vom Bund und Land in Höhe von 20,4 Millionen Euro erhalten. Den Ausbau plant die BEW. Zahlen Etwa 3000 Haushalte, mehr als 100 Unternehmen und 18 Schulen in beiden Städten sollen von der Förderung profitieren. Bis Ende 2021 sollen 1270 Kilometer Glasfaserkabel verlegt sein. www.bergische-energie.de/glasfaser

„In vielen ländlichen Ortsteilen von Wipperfürth und vor allem in Hückeswagen laufen die Tiefbauarbeiten für das turboschnelle Internet weiter auf Hochtouren“, berichtet Sonja Gerrath Pressereferentin der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW). Aktuell sind die Bauarbeiter etwa im Bereich von Reinshagensbever und der „Zornigen Ameise“ dabei, die Lehrrohre zu verlegen. Mehr als 200 Kilometer dieser orangefarbenen Rohre wurden bereits in beiden Städten in die Erde gelegt, jetzt fehlen nur noch 70 Kilometer.

In einigen Bereichen sind bereits die Glasfaserkabel durch die Lehrrohre „eingeblasen“ worden, so dass die ersten Kunden das neue Glasfasernetz nutzen können. Und das mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s. Für den Alltag bedeutet das etwa, dass alle Familienmitglieder gleichzeitig mit Highspeed im Internet surfen, telefonieren, Dateien in die Cloud laden und Videokonferenzen abhalten können.

Zu den ersten Nutzern zählen auch Mirko Lotz-Blumberg und Mirja Vollmann, die trotz eines noch laufenden alten Vertrags den neuen Glasfaseranschluss mit 250 Mbit/s abgeschlossen haben. „Lieber zahlen wir doppelt“, sagt Ingenieur Mirko Lotz-Blumberg, der Dozent an der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften der TH Köln ist. In Online-Vorlesungen sei es bis dato vorgekommen, dass seine Internetverbindung mittendrin abriss. „Ein absolutes No-Go“, stellt er klar. Der Wipperfürther hat zudem ein eigenes Ingenieurbüro, das Elektronikprodukte entwickelt. Dafür muss er oft komplexe Berechnungen in der Internet-Cloud anstellen, die ein extrem hohes Datenvolumen verbrauchen.

Bis die ersten Hückeswagener in den Außenbereichen ans schnelle Internet angeschlossen sind, wird es allerdings noch etwas dauern. Sonja Gerrath kann noch nicht sagen, wann das geschehen wird. „Es wird aber auf jedem Fall im Bereich des Bauclusters 9b sein“, versichert sie.