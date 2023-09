Sozialausschuss in Hückeswagen Erste Geflüchtete in ehemaliger Grundschule

Es hatte sich alles etwas verzögert, da Vandalen im März in der ehemaligen Grundschule an der Kölner Straße ihrer Zerstörungswut – nebst fremden- und verfassungsfeindlichen Schmierereien – freien Lauf gelassen hatten. Der hohe Sachschaden, der vor allem durch das Wasser entstanden war, das die Täter aus den Waschbecken hatten strömen lassen, nachdem diese verstopft wurden, hat aber nicht verhindert, dass das ehemalige Schulgebäude zu einer Erstaufnahmestelle für geflüchtete Menschen umgebaut wurde. In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses berichtete Mario Moritz von der Stadtverwaltung, dass die Unterkunft nun mittlerweile in Betrieb genommen worden sei – und auch alles „ganz gut klappe und die meisten Menschen zufrieden mit ihrer neuen Bleibe“ wirkten.