Unterstützung der Hückeswagener Stadtbibliothek wird gewürdigt Erste Bürgerpreisverleihung in der Stadtbibliothek

Den mit 250 Euro dotierte Preis nahm Dr. Axel Bornkessel als Vorsitzender des Fördervereins entgegen. Den Dank leitete der Kölner an das Bibliotheksleitungsteam Michaela Schmitz und Brigitta Lohmann weiter, die immer offen für neue Ideen und Pläne seien. Eine Selbstverständlichkeit ist das Angebot der Bibliothek keineswegs. „Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass vor Jahren in der Stadt laut darüber nachgedacht wurde, ob eine Bibliothek, vor allem in einem so schönen Gebäude wie diesem, in Hückeswagen noch nötig und zeitgemäß sei“, sagte Bornkessel. Die Antwort aus der Bürgerschaft fiel damals eindeutig für den Erhalt der Institution aus. Einige Bürger hatten danach die Initiative ergriffen und unterstützen die Bibliotheksarbeit bis heute ehrenamtlich, so wie Andrea Risch, Barbara Salomon und Heike Lode. „Es geht einfach nicht ohne Bibliothek“, äußerten sich die Frauen überzeugt. Immer noch gebe es Hückeswagener, die das Angebot nicht kennen würden und die über den geringen Jahresbeitrag sehr erstaunt seien. Mundpropaganda sei daher nach wie vor wichtig.