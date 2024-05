Premiere einer Aktion parallel zur Altpapiersammlung in Hückeswagen Rettungsaktion für Bücher der Kolpingjugend

Mehrere große Container standen am Wochenende wieder auf dem großen Parkplatz im Brunsbachtal. Die hatten jedoch nichts mit den Bauarbeiten für die neue Feuerwache zu tun, sondern werden immer am zweiten Wochenende des Monats dort aufgestellt – für die Altpapiersammlung der Kolpingjugend. „Damit finanzieren wir zu einem Teil unsere Jugendarbeit“, erläuterte Christoph Steiner, Sprecher der Kolpingsfamilie und selbst als Betreuer in der Jugend aktiv. Doch am vergangenen Samstag war etwas anders als sonst. Denn neben einem der drei großen Container war ein Pavillon aufgestellt, der nicht nur dem Sonnenschutz an diesem warmen Frühlingstag diente.