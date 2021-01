Blut spenden in Hückeswagen : Erste Blutspende des Jahres mit Online-Terminreservierung

Hückeswagen Zur Vermeidung von Kontakten und unnötigen Wartezeiten ist es erstmals möglich, sich vorab einen Termin für die Blutspende am Mittwoch zu reservieren.

In Restaurants gibt es Tischreservierungen, beim Arzt Behandlungstermine. Für die Blutspende, die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) organisiert wird, ist es jetzt ebenso möglich, sich über das Internet einen Termin vorab zu sichern. Das gilt auch für die ersten beiden Blutspendeterminen des Jahres am 13. und 20. Januar in den Räumen der Städtischen Realschule an der Kölner Straße. „Wir möchten Ihnen damit Wartezeiten ersparen und dafür sorgen, dass Sie sich nicht unnötig lange im Spendelokal aufhalten müssen“, heißt es in der Ankündigung des DRK. Das bedeutet im Gegenzug, dass Spendewillige ohne Termin sich gegebenenfalls auf kleine Wartezeiten einstellen müssen. Begegnungen mit anderen Spendern lassen sich so jedoch am besten vermeiden.