Drei neue Projektideen für Hückeswagen : Erste Abstimmung des Ein-Euro-Vereins in 2022 angelaufen

Hückeswagen Zur Auswahl für die Mitglieder stehen jetzt im März eine Spende fürs Bürgerbad, ein Spielgerät für einen Spielplatz und die Beleuchtung von Schulbushaltestellen.

Der Brunnen am Weber-Denkmal im Island ist erneuert, die Stromkästen auf Wiehagen wurden mit historischen Motiven des Stadtteils versehen, Insektenhotels wurden im gesamten Stadtgebiet aufgestellt, und derzeit laufen die Planungen für einen Unterstand am Radweg. Verantwortlich für die Projekte und Maßnahmen war und ist der Verein „(D)Ein Euro für Hückeswagen“.

Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen, die mindestens einen Euro monatlich als Beitrag leisten. Diese Beiträge sollen danach in soziale, kulturelle und sportliche Projekte und Ideen in Hückeswagen investiert werden. Nun ist die nächste Investition geplant, und dazu können die mehr als 500 Mitglieder noch bis zum 31. März unter drei Projekten ihren Favoriten bestimmen. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen soll dann umgesetzt werden.



Projekt 3: Beleuchtung von Schulbushaltestellen im Außenbereich Der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ will für mehr Sicherheit auf dem Schulweg sorgen. Bei einer erfolgreichen Wahl dieses Projektes würden sich die Verantwortlichen in Abstimmung mit der Verwaltung geeignete Standorte aussuchen. Je nach aktueller Preissituation sollen zwei bis drei Schulbushaltestellen mit einem solchen autarken System beleuchtet werden, wie es das schon an einer Haltestelle in Großberghausen gibt.