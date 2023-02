Hückeswagen Erst die Krokusaktion, dann das Frühlingsfest

Es wird frühlingshaft in der Stadt. Vielleicht nicht unbedingt, was die Temperaturen und das Wetter betrifft, aber in den Geschäften der Werbegemeinschaft können ab heute, Donnerstag, wieder die Patenschaften für noch nicht erblühte Krokusse übernommen werden. Zum Stückpreis werden die Pflänzchen verkauft – erblühen sie in Weiß, erhält der Pate einen 20-Euro-Gutschein der Werbegemeinschaft. Erscheint ein lilafarbener Krokus, gibt es immerhin was fürs Auge. Der Erlös der Aktion kommt einem guten Zweck in Hückeswagen zugute, teilt Modehändler Dirk Sessinghaus auf Anfrage mit.