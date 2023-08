Wohnen in Hückeswagen Brunsbach – Erschließung entlang des Bolzplatzes

Auf dem Gelände einer Fabrik oberhalb der B 237 will Investor Klaus Wittkamp insgesamt 24 Wohnungen errichten (s. Info-Kasten). Im Mai 2022 waren die Pläne im Planungsausschuss vorgestellt worden. Ein erstes, von der Stadt in Auftrag gegebenes Verkehrsgutachten war zu dem Schluss gekommen, dass die beiden Straßen in der Siedlung den zusätzlichen Verkehr problemlos aufnehmen könnten. Dagegen hatte sich aber der Widerstand der Anwohner geregt. Auf Infoabenden der Stadt und in Gesprächen mit den Ratsfraktionen hatten sie ihre Sicht dargelegt, warum die Straßen vor ihren Haustüren eben nicht noch weiteren Verkehr aufnehmen könnte. Eine Erschließung über die bereits vorhandene Zufahrt zum Firmengebäude an der B 237 lehnt der Landesbetrieb Straßen NRW konsequent ab, weil in diesem Bereich die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt und sich dort auch noch eine schwer einsehbare Kurve befindet.