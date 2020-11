Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Hoffen auf die Rückkehr zur Normalität

Das Harfen-Konzert mit Tom Daun im Kultur-Haus Zach wurde vomersten Advent auf den 19. Dezember verlegt. Foto: Theresa Demski

Hückeswagen Für viele wegen Corona abgesagte Termine des Kultur-Hauses Zach steht jetzt ein Ersatz fest. Die meistenwurden ins neue Jahr verschoben, Termine von Anfang Dezember sollen nun kurz vor Weihnachten stattfinden.

Das Coronavirus lässt keinen Stein auf dem anderen – oder im Kultur-Haus Zach keinen Termin so, wie er einmal geplant worden war. Für diesen Monat waren etwa etliche Veranstaltungen vorgesehen, stattfinden wird keine. So etwa das für vorigen Freitag vorgesehene Konzert mit der Formation „Odessa-Projekt“. „Der musikalische Abend mit Hückeswagener Musikern wie Stefanie Hölzle, Sabine Schmelzer-Beversdorff und Daniel Marsch und jeder Menge Klezmermusik, Balkan-Grooves und Roma-Liedern wird nun am Freitag, 12. März, ab 20.30 Uhr stattfinden“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Der für Sonntag geplante Kino-Sonntag fiel ebenfalls aus. Der geplante Filmklassiker mit Dieter Borsche wird am Sonntag, 4. Juli, 15 Uhr, nachgeholt. Ebenfalls von den Verschiebungen betroffen ist die „Music Night“ mit Mehrra Solh und Carson Blue, die am Freitag, 20. November, stattfinden sollte. „Die beiden Musiker werden nun mit ihrem Programm, bei dem Blues auf Soul trifft, am Freitag, 12. Februar, 20.30 Uhr, im Kultur-Haus Zach zu sehen sein“, kündigt Noppenberger an.

Die Comedy-Show „Lustig, aber wahr!“ mit Bastian Bielendorfer, die ursprünglich bereits für April vorgesehen war und wegen des ersten Lockdowns auf den 21. November verschoben worden war, soll nun am Samstag, 10. April, nachgeholt werden. „Diese Veranstaltung ist allerdings bereits ausverkauft“, betont Noppenberger.

Mediterrane Gitarrenklänge und einfühlsame Balladen wären eigentlich am Freitag, 27. November, im Kultur-Haus Zach zu hören gewesen, doch auch dieser Termin muss verschoben werden. „Wir stehen aktuell mit den Künstlern in Kontakt, um einen Ersatztermin zu finden“, berichtet Vorsitzender Detlef Bauer. Voraussichtlich wird es ein Termin im Mai oder Juni.

„Leider sind vom Lockdown auch die ersten Termine unseres Advents- und Weihnachtsprogramms von den Terminverschiebungen betroffen“, sagt er. Immerhin wurden noch Termine im Dezember gefunden, so dass noch weihnachtliche Klänge und ein weihnachtliches Kinderprogramm präsentiert werden kann – vorausgesetzt, der Lockdown geht nicht in die Verlängerung. So soll die Vorstellung „Jan und Jules Weihnachtswunder“ aus der Kinder-Theater-Serie mit Wort- und Harfenklängen für Kinder ab vier Jahren am Sonntag, 20. Dezember, 15 Uhr, stattfinden. Und das weihnachtliche Harfenkonzert „A Celtic Christmas“ mit Tom Daun ist auf Samstag, 19. Dezember, 20 Uhr, verschoben worden. „Wir hoffen, dass wir im kommenden Monat wieder öffnen und unser Programm mit weiteren Höhepunkte wie das Konzert mit Claudia Hirschfeld und David Döring am 12. Dezember, aber auch das Konzert „Fresh Folk from Scotland“ mit Sabrina Palm und Steve Crawford am 18. Dezember präsentieren können“, sagt Bauer.