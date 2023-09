(D)Ein Euro für Hückeswagen Neue Boule-Fläche wird offiziell übergeben

Inzwischen haben sich die Hückeswagener Firmen Team Mehlis und Klartext Jahn kostenfrei an der Gestaltung und Umsetzung einer Tafel beteiligt, die im Bereich des Bouleplatzes aufgehängt wurde. Darauf werden die Regeln des Sports sowie etwas zur Historie vermittelt. Insgesamt hat der Ein-Euro-Verein etwa 6500 Euro in die gesamte Anlage investiert. Neben Mitgliedern und Freunden des Club Petanque 04 Hückeswagen sowie des Vereins (D)Ein Euro für Hückeswagen werden am 30. September auch Bürgermeister Dietmar Persian sowie Vertreter der ausführenden Unternehmen zur Eröffnung erwartet. Unter fachkundiger Anleitung sollen die Gäste dann ihr Geschick an den Kugeln unter Beweis stellen. Zur Eröffnung sind auch alle interessierten Hückeswagener willkommen.