Hückeswagen : Erneut Vandalen an der Wupper-Vorsperre

Erneut Vandalen an der Wupper-Vorsperre

Hückeswagen Erst vermüllte eine Partygesellschaft das Rondell, jetzt wurde eine Bank die Böschung hinab geworfen.

Die schäbigen Hinterlassenschaften einer Partygesellschaft am Rondell nahe des Überlaufs der Wupper-Vorsperre sind beseitigt. „Es ist bereits wieder alles ordentlich sauber gemacht“, berichtete ein Hückeswagener, der die Müllhalde nach der Fête in der vorigen Woche entdeckt hatte (die BM berichtete). Mitarbeiter des Wupperverbands haben Einweggrill, Plastikgeschirr, Flaschen und Co. mittlerweile entfernt.