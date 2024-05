Hückeswagener Sportplatz Erneuerung des Kunstrasens startet Dienstag nach Pfingsten

Der SC Heide bestreitet am Sonntag, 19. Mai, sein letztes Heimspiel der Kreisliga-A-Saison gegen den TV Hasten – in Radevormwald. Zwar wäre der Sportplatz Schnabelsmühle dann noch bespielbar, nur fehlen die Tore. Die sind bereits, wie alle weiteren Aufbauten auf dem Sportplatz, an diesem Tag abgebaut. Daher müssen die Kicker zum Kollenberg in die Nachbarstadt ausweichen. Der Grund dafür ist, dass der Platz ab kommendem Dienstag, 21. Mai, wegen der Erneuerung des Kunstrasens gesperrt ist. Und das für voraussichtlich sechs bis acht Wochen und somit bis Anfang / Mitte Juli. Zur Saisonvorbereitung der Fußballer stünde der Sportplatz dann mit nagelneuem Kunstrasen wieder zur Verfügung, bestätigte Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, auf Anfrage unserer Redaktion.