Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Erneuerbare Energie durch Windkraft

Hückeswagen Interessierte können an den Themenwochen zur Windenergie der Firma Klingelnberg teilnehmen. Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick wird am 28. Mai über die künftige Bedeutung von erneuerbaren Energien, weltweit und national aus Sicht des Weltklimarats referieren.

Im Grunde wird die Windenergie oder auch Windkraft bereits seit der Antike genutzt. Windmühlen nutzten den Wind, um Korn zu Mehl zu mahlen. „Heute wird vor allem elektrische Energie durch moderne Windkraftanlagen erzeugt“, teilt Klingelnberg mit. In Windkraftanlagen fänden sich vielfältige Zahnradgetriebe für unterschiedliche Aufgaben: Schwenkantriebe für die Verstellung des Maschinenhauses, Antriebe für die Verstellung der Rotorblätter und Getriebe zur Anpassung der Rotordrehzahl an die Generatordrehzahl. Um diese Vielzahl von Zahnrädern hochproduktiv fertigen zu können, benötigt der Markt Maschinen, die das Potenzial moderner Zahnflankengestaltungen und serientauglicher Prozesse optimal ausnutzen können.

Die Firma Klingelnberg setzt genau hier an und bietet Lösungen für die Windkraftindustrie. In der neuen Online-Themenreihe „Windenergie“, die am 28. Mai startet, erfahren Kunden mehr über das Thema. „Das Interesse an unserer Webseminar-Reihe ist riesig“, sagt Dr. Hartmuth Müller, Leiter Technologie und Innovation. „Daher bieten wir nach unserer ersten erfolgreichen Serie zur Elektromobilität, die von Anfang Februar bis Ende März stattfand, nun eine Themenreihe für die Windkraftbranche an. Wir zeigen nicht nur Perspektiven und Trends der erneuerbaren Energien auf, sondern erläutern auch Konzepte und Entwicklungen und stellen konkrete Lösungen vor.“