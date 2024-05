Hückeswagener Kita veranstaltet Aktion Erlebnisreicher Tag im Arche-Kindergarten

Malte (5) geht gerne in den Evangelischen Kindergarten Arche an der Kölner Straße. Am Samstagmittag war er in Begleitung seiner Mutter und Oma zum Tag der offenen Tür gekommen. Drei Stunden lang konnten sich ehemalige, aktuelle und künftige Kindergartenkinder mit ihren Familien umsehen und sich spielerisch auf einen spannenden Erlebnisparcours begeben.