Hückeswagener Volksschüler sehen sich wieder : Erinnerung an Einschulung vor 75 Jahren

Die ehemaligen Klassenkameraden der Volksschule trafen sich im Restaurant Hofgarten zu einem gemeinsamen Mittagessen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Im April 1947 hatten knapp 100 Schüler an der Evangelischen Volksschule ihren ersten Schultag. Jetzt gab‘s ein Wiedersehen mit vielen Erinnerungen und jeder Menge Fotos.

Es sind die vielen persönlichen Lebensgeschichten und auch die amüsanten Erinnerungen an die Schulzeit, die ein Klassentreffen so wertvoll machen. Am Samstag wurden solche Geschichten im Restaurant Hofgarten erzählt. Hier trafen sich die ehemaligen Schüler der Jahrgänge 1940/1941, die im April 1947 an der Evangelischen Volksschule eingeschult wurden.

Seit Ende der Schulzeit werden alle fünf Jahre Treffen und Ausflüge organisiert, zuletzt im Abstand von nur zwei Jahren. Nach einer längeren Pause aufgrund der Corona-Pandemie war es wieder soweit. Walter Eudenbach hatte 21 Personen eingeladen, von denen 13 zum gemeinsamen Essen ins Restaurant Hofgarten gekommen waren. „Wir werden immer weniger“, sagte der Organisator beim Anschauen der alten Klassenfotos. Zwei Klassen mit jeweils 50 Schülern wurden vor 75 Jahren eingeschult und später zu einer Klasse zusammengelegt. Klassenlehrerinnen waren Carola Lepping und Gisela Osenberg.

Info Was geschah im April 1947? BRD Während in der bayerischen Landeshauptstadt die Film-Nachkriegsproduktion anlief, musste die sowjetische Besatzungszone damit zurechtkommen, dass durch die Winterschäden 25 bis 100 Prozent der Getreideaussaat vernichtet worden war. DDR In der Ostzone begannen die Wiederherstellungsarbeiten an Baulichkeiten, Denkmälern und Gartenanlagen im Park von Sanssouci. Helgoland Die britische Militärregierung sprengte die Bunkeranlagen und den Hafen von Helgoland mit 6,7 Kilo-Tonnen Sprengstoff. In dem riesigen Krater entstanden nach 1962 ein Altenheim und ein Krankenhaus.

Ihre alte Schule können die ehemaligen Schüler nur noch von außen besichtigen, denn das Gebäude an der Weierbachstraße 22 gegenüber der katholischen Kirche wird schon seit vielen Jahren als Wohnhaus genutzt. Acht Klassen seien damals dort unterrichtet worden – die Toilette befand sich einige Meter entfernt hinter der Schule. „Hinter den Toiletten haben wir immer heimlich geraucht“, verrät Volker Jauch mehr als sieben Jahrzehnte später. Er sei früher nie gerne zur Schule gegangen, war aber dennoch ein Lieblingsschüler von Lehrer Hans Zocher, wie seine ehemaligen Mitschüler betonen. „Aber nur, weil ich ein guter Sportler in Leichtathletik und im Turnen war“, sagt der Hückeswagener und winkt lachend ab. Noch gut kann er sich an den Geburtstag von Lehrer Spitz erinnern, der zu seinem Ehrentrag von den Schülern mit dem Stuhl hochgehoben wurde. Die Schüler auf einer Seite ließen jedoch los und so kam es zu einer Kollektivstrafe für die Klasse. „Die Flasche Wermut, die wir ihm schenken wollten, haben wir dann am Johannisteich selber getrunken“, berichtet Volker Jauch.

Eines der beiden Klassenfotos aus dem Jahr 1947 mit Lehrerin Carola Lepping (l.) Foto: Heike Karsten

Lustige Streiche sind auch Helmut Loos in Erinnerung geblieben. So hatte in der Klasse früher ein Adventskranz mit Süßigkeiten gehangen. „Süßigkeiten waren nach dem Krieg Mangelware und wurden von den Schülern gespendet“, erklärt er. Wer gute Noten vorweisen konnte, durfte sich kurz vor Weihnachten etwas davon aussuchen. „Mein Freund und ich zählten nicht dazu. Also sind wir per Räuberleiter durch das Fenster in die Klasse gestiegen und haben uns die schönsten Sachen rausgesucht. Bei der Entkernung des Adventskranzes fiel der Verdacht natürlich sofort auf uns“, erzählt Loos. Selbst an die Einschulung kann sich der 82-Jährige noch gut erinnern. „Die Klassen wurden alphabetisch nach dem Nachnamen sortiert, weshalb ich in die Klasse 2b kam und mein Freund, Siegfried Berg, in die 2a. Am zweiten Schultag hatte die 2a von 8 bis 10 Uhr Unterricht, die Klasse 2b von 10 bis 12 Uhr. „Als ich zur Schule ging, traf ich meinen Freund, der mir sagte, dass die Schule aus ist. Also bin ich wieder nach Hause gegangen“, berichtet er von seinem unfreiwilligen Schwänzen am zweiten Schultag. Helmut Loss fügt hinzu: „Am nächsten Tag ist meine Mutter mitgegangen, und ich durfte die Klasse wechseln.“

Während des Mittagessens kamen immer mehr Geschichten auf. Es wurden aktuelle Bilder auf dem Handy gezeigt, über bereits Verstorbene gesprochen und ein wenig auch über Krankheiten. „Wir sind schon eine tolle Klassengemeinschaft“, waren sich alle einig.

Die weiteste Anreise hatte Hannelore Heß (geb. Kalwies) aus Teningen bei Freiburg. Aber auch aus Krefeld, Köln und Halver waren die ehemaligen Volksschüler angereist. „Die meisten sind in Hückeswagen geblieben“, sagt Walter Eudenbach, der ein Album voller Erinnerungsfotos und eine Mappe mit den Einladungen und Adresslisten zu den bisherigen Klassentreffen und gemeinsamen Ausflügen gesammelt hat. Liane Marx (geb. Jansen) hatte extra für das Treffen eine Schultüte mit alten Klassenfotos beklebt und mitgebracht – darauf zu sehen die Jungen in kurzen Lederhosen und die Mädchen mit ihren geflochtenen Zöpfen. An die Schläge auf die Oberschenkel, wo die Lederhose endete, können sich besonders die Jungen der Klasse erinnern. „Beim Direktor bebten immer die Nasenflügel, wenn er aufgeregt war“, sagt Eudenbach.