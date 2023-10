Katholische Gemeinde Hückeswagen Erinnerung an die Erstkommunion vor 50 Jahren

Beate Knecht hatte 1973 die Erstkommunion erhalten, heute ist die Hückeswagenerin für ihr Engagement in der Ortsgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) bekannt. „Ich habe 82 Namen auf meiner Liste gehabt von den Jungen und Mädchen, die vor 50 Jahren Erstkommunion feierten“, sagte sie. Allerdings hatte sie nur etwa 40 Einladungen verschicken können. „Es war wirklich nicht ganz einfach, die aktuellen Anschriften ausfindig zu machen.“ So habe sie zwar etwa von Hans Otto Herweg gewusst, dass er Priester geworden sei. „Wo er tätig ist, habe ich aber nur zufällig herausgefunden“, sagte Beate Knecht. Als sie die Einladung bei seinen Eltern abgeben wollte, stand ihr plötzlich Hans Otto Herweg gegenüber. Allerdings konnte er nicht dabei sein, weil er in Wien in der Propsteifpfarrei Wiener Neustadt arbeitet.