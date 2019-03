Hospizgruppe „Die Weggefährten“: Ergreifendes Schauspiel über das Altern

Hückeswagen Vom Einlassen und Loslassen handelte das bewegende Schauspielstück „Paradiso“, zu dem die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ zum 20-jährigen Bestehen für Sonntagnachmittag ins Gemeindezentrum Lindenberg eingeladen hatte.

Dass ein Theaterstück einen selbst so in den Bann ziehen kann, damit hatten die Zuschauer vor der Veranstaltung nicht gerechnet. Die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ hatte zu ihrem 20-jährigen Bestehens zu der Vorführung eingeladen. „Wir hatten vorher gar keine Vorstellung, was uns erwartet“, sagte Judith Voss, die selbst in Radevormwald in der Hospizarbeit tätig ist. Gemeinsam mit ihrer Mutter Christel Müllenschläder verfolgte sie das Theaterstück, das beiden sehr gut gefiel.