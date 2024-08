Zweiwöchige Ferienkation für Hückeswagen Erfolgreiches Kinderdorf geht zu Ende

Und dann ist es auch schon wieder vorbei: Das Kinderdorf feierte sich selbst und die zwei Wochen seines Bestehens mit einem großen Abschlussfest samt Markttag am Freitagmittag. An den Ständen rund um das Jugendzentrum an der Mehrzweckhalle konnten die letzten Juze-Taler in die Waren umgetauscht werden, die die Kinder in den vergangenen zwei Wochen gebastelt und gefertigt hatten. Es herrschte noch einmal richtig Trubel, aber an diesem Freitagmittag durften auch Personen ohne Kinderdorfausweis ohne Konsequenzen die Begrenzungen des Kinderdorfs passieren – es war sogar gewünscht.