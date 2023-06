Erfolgreiche Premiere des Hückeswagener Bierdorfs Stimmungsvolles Bierdorf vor historischer Kulisse

Schon zwei Stunden vor dem Fassanstich am Donnerstagnachmittag waren die ersten Interessenten auf dem Schlossplatz eingetroffen. „Da waren wir noch voll bepackt und beim Aufbau“, berichtete Ferdi Braun von Braunbräu aus Wipperfürth. Er hatte das naturtrübe Wipperfürther Hell und das Landbier mitgebracht. Einige kannten die Haus-Brauerei vom Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ und fragten nach dem heißen Glühbier. „Das passt aber nicht zu den Temperaturen“, betonte Fredi Braun. Seit Januar hatte er sich mit seinem Bruder Benny auf das Bierdorf vorbereitet und für die Hückeswagener Bier gebraut. Die Kollegen aus Wermelskirchen hingegen hatten anstatt Fassbier sechs verschiedene Biersorten in Flaschen in ihrem Angebot. „Wir setzen auf Vielfalt – bei uns findet jeder etwas“, sagten Simon Felbick und Caj Höfer von Dellmann‘s Bräu. Über die Möglichkeit, sich in der Schloss-Stadt zu präsentieren, waren sie sehr froh. „Das Format mit den heimischen Bieren ist super, denn wir können nicht mit den großen Brauereien konkurrieren“, sagte Felbick.