Abfallvermeidung in Hückeswagen Erfolgreiche Bilanz der Woche der Abfallvermeidung

Die Aktionen und Veranstaltungen, die sich mit dem Themenkomplex rund um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimaschutz beschäftigen, sind in diesem Tagen sehr beliebt. Auch wenn es dabei manchmal eher symbolisch zugeht, ist es doch von besonderer Bedeutung, das Bewusstsein für diese Themen bei den Menschen zu wecken und zu stärken. „Es haben mit knapp 100 Teilnehmer in diesem Jahr etwas weniger Menschen aus der Stadt an der Woche der Abfallvermeidung teilgenommen“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Stefanie Heymann. Sie ist nach einer Woche, in der die Teilnehmer in der Schloss-Stadt nach Möglichkeit auf unnötigen Müll verzichten sollten, dennoch sehr zufrieden. „Man konnte sich anmelden, sollte dann die eigene Müllproduktion beachten und möglichst viel davon vermeiden. Am Ende bekommen wir hoffentlich entsprechendes Feedback“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.