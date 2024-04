Radevormwalder Künstler präsentiert Werke in Hückeswagen „Erdige“ Ausstellung im Kultur-Haus Zach

Die war gewohnt informativ und hintergründig. „Der Künstler begann schon vor über 20 Jahren damit, zu experimentieren, wie die historischen Kalktechniken, die normalerweise einen mineralhaltigen Untergrund brauchen, auch auf der Leinwand umgesetzt werden können“, sagte Noppenberger. Lorenz, der heute in Radevormwald lebt, stammt eigentlich aus Lennep und absolvierte Anfang der 60er Jahre eine Ausbildung zum Maler im Handwerk, studierte anschließend Innenarchitektur und allgemeinen Hochbau und war nach vielen Jahren als Lehrkraft am Gymnasium, an der Meisterschule für Maler in Düsseldorf zuletzt Honorarprofessor an der Bergischen Universität in Wuppertal tätig.