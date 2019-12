Grundschulen in Hückeswagen : Entspanntes Lernen in den ersten Klassen

Hückeswagen Grundschule Wiehagen und Löwen-Grundschulen freuen sich auf kleine Eingangsklassen 2020/2021.

Erstklässler, die zum Schuljahr 2020/2021 in eine der beiden Grundschulen eingeschult werden, dürfen sich auf angenehme Klassengrößen und ein entspanntes Lernklima freuen. Annette Binder vom Fachbereich Bildung und Soziales der Stadtverwaltung berichtet, dass zum nächsten Schuljahr 111 Mädchen und Jungen in die Grundschule kommen – 46 an der Grundschule in Wiehagen und 65 an der Löwen-Grundschule. „Aber bis Schuljahresbeginn passiert für gewöhnlich noch viel“, sagt sie.

Trotzdem ist schon jetzt klar, dass 2020/2021 einer der kleinsten Jahrgänge der vergangenen Jahre an den Start gehen wird. Im Schnitt gibt es in der Schloss-Stadt immer so um die 120 I-Dötzchen. Auf einen riesigen Ansturm müssen sich die Grundschulen im übernächsten Schuljahr 2021/2022 einrichten, dann werden 146 Mädchen und Jungen für die ersten Klassen prognostiziert. Wie das räumlich in der auf Zweizügigkeit ausgelegten Wiehagener Grundschule gelöst wird und an der dreizügigen Löwen-Grundschule bleibt abzuwarten.

Claudia Paradies, Leiterin der Grundschule an der Blumenstraße in Wiehagen, und ihre Kollegin Nadine Aufgebauer, stellvertretende Leiterin der Löwen-Grundschule an der Kölner Straße, erwarten nun zunächst einmal fürs kommende Schuljahr angemessene Klassengrößen für die Schulanfänger.

Grundschule Wiehagen „Mit 23 Schülern pro Eingangsklasse ist im nächsten Schuljahr ein sehr schönes Arbeiten möglich“, sagt Claudia Paradies. Zurzeit gebe es auch Klassen mit 28 Schülern. In Wiehagen werden derzeit 234 Schüler in neun Klassen unterrichtet. Die Schule ist aus räumlichen Gründen generell zweizügig, nur in Klasse drei gibt es derzeit drei Klassen, die ausgerechnet dann entlassen werden, wenn der Mammutjahrgang 2021/2022 ansteht. Dann wäre also Platz für drei Eingangsklassen, aber dafür bedürfe es wohl einer Sondergenehmigung, vermutet Schulleiterin Claudia Paradies. Generell sei das Kollegium sehr flexibel und habe schon so manche schwierige Situation gemeistert.

Löwen-Grundschule Die prognostizierten 65 Schüler sind noch nicht ganz gesichert, weil nach Angaben von Annette Binder einige Kinder vielleicht noch zur Waldorfschule oder auf die Förderschule gehen. Da fehlten noch die Rückmeldungen. Außerdem gebe es die normale Fluktuation. Nadine Aufgebauer freut sich im kommenden Schuljahr auf die nicht ganz so großen Klassen. „Da ist der Personalschlüssel schon wesentlich angenehmer“, sagt sie. Derzeit werden 250 Schüler in elf Klassen unterrichtet. Mit Aussagen über die Situation fürs Schuljahr 2021/2022 hält sie sich komplett zurück, da ja auch noch nicht feststehe, wann die Löwen-Grundschule in das neue Gebäude im Brunsbachtal ziehen kann.