Schulausschuss in Hückeswagen Noch keine Entscheidung über Schulentwicklungsplanung

Auch die SPD-Fraktion teilte nach der Diskussion mit, dass sie den Schulentwicklungsplan in dieser Form ebenfalls nicht mittragen werde. An dieser Stelle schaltete sich noch einmal der Bürgermeister ein. „Wir brauchen hier eine Einschätzung über die Bedarfe, mit der wir alle leben können. Deswegen kann ich durchaus gut nachvollziehen, dass es für den Schulentwicklungsplan jetzt an dieser Stelle keine Beschlussempfehlung gibt“, sagte er. Somit werde in der Ratssitzung am Dienstag, 26. September, über dieses Thema auch nicht abgestimmt werden. Der Ausschussvorsitzende Moritz ergänzte: „Wir werden das Thema in der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 21. November noch einmal besprechen.“