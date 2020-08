Hückeswagen - Fahrbahnsanierung der B 483 : Neue Baustelle – Engpass auf Rader Straße

Hückeswagen Im Zuge der Fahrbahnsanierung der B 483 kann zwischen dem 19. und 31. August ein 100 Meter langes Teilstück der Rader Straße nach dem Bergischen Kreisel nur einspurig befahren werden. Der Grund sind die Bauarbeiten am Rad-/Gehweg.

Auf die Autofahrer kommt im Bereich des Bergischen Kreisels die nächste Baustelle zu. Anders als an den beiden ersten August-Wochenenden wird sie jedoch nicht nach zweieinhalb Tagen wieder beendet sein, sondern knapp zwei Wochen dauern. Wie Sebastian Bauer vom Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt, wird von morgen, Mittwoch, bis Montag, 31. August, in Fahrtrichtung Radevormwald nach den Einmündungen Bergstraße / Mühlenweg auf eine Länge von etwa 100 Metern nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch eine Baustellenampel geregelt, weil dann Arbeiten am Rad-/Gehweg sowie an der Busbucht vorgenommen werden.