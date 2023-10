Hückeswagener Häuslebauer „Endspurt“ für Eschelsbergs erste Bauherren

Derzeit ist der Elektriker im Haus mit den letzten Arbeiten beschäftigt. Die Küche für den großen Wohn-Essbereich ist bestellt, die raumhohen Blockzargentüren sind geliefert, und vor wenigen Tagen konnte auch endlich das große Dachfenster eingebaut werden – ein besonderes Highlight von Architekt Birger Bergfeld, der das Haus selbst konzipiert hat. „Ich habe mir schon als Kind gewünscht, in der Wanne zu liegen und in den Himmel sehen zu können“, verrät der 38-Jährige und lacht. In der Badezimmerdecke befindet sich das Fenster mit Sondermaß zwar nicht, aber es ermöglicht nun im offenen Eingangs- und Treppenbereich den freien Blick in den Himmel und, bei gutem Wetter, eine sonnendurchflutete Galerie. Mit dem Dachfenster und der fertigen Fassade kann auch das Baugerüst endlich verschwinden. Das Flachdachhaus zum ersten Mal ohne Gerüst zu sehen, wird für die Familie ein weiterer motivierender Meilenstein in der stressigen Bauphase sein. Der Zeitplan, den Birger Bergfeld aufgestellt hat, konnte weitgehend eingehalten werden. Rückblickend würde er nicht viel anders machen: „Ich würde nur den Handwerker-Firmen früher Bescheid geben. Wir haben das immer zwei, drei Wochen vorher gemacht und hatten dabei auch ein bisschen Glück.“