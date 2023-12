Seniorenheim in Hückeswagen Endlich wieder ein Adventsbasar im Stift

Neben den Helfern im Team des Freundeskreises sind auch Standbetreiber von außen dabei, die allesamt ihre Waren für gute Zwecke feilbieten. So die Wermelskirchenerin Edeltraud Ludwigs. Ihr Erlös ist für das Stift gedacht: „Ich war früher immer beim Dabringhauser Weihnachtsmarkt, in den vergangenen zwei Jahren im Haus Vogelsang in Wermelskirchen – und in diesem Jahr stehen meine Karten, Kugeln und Bilder, alles selbstgemacht, für zweieinhalb Wochen hier im Johannesstift zum Verkauf.“