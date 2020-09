Lückenschluss in Hückeswagen : Bau des Bever-Radwegs startet in Kürze

Zwischen der Einmündung Reinshagensbever (Foto) und dem Wanderparkplatz Neye-Talsperre wird ab Ende September auf drei Kilometer ein Radweg entlang der Bever-Talsperre gebaut. Fertigstellung soll Spätherbst 2021 sein. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Zwischen dem Beverteich und dem Wanderparkplatz Neye-Talsperre wird ab Ende September auf drei Kilometern entlang der K 5 und K 13 ein Radweg gebaut. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt etwas mehr als ein Jahr.

Dem selbst ernannten „letzten Fußgänger Hückeswagens“ ist es zu verdanken, dass es immerhin bis zum Ende des Beverteichs einen Radweg gibt. Das langjährige CDU-Rats- und -Kreistagsmitglied Hans-Willi Kuech hatte dafür gesorgt, dass der Radweg 2005 bis dorthin verlängert worden war. 2013 schließlich wurde auf Wipperfürther Gebiet, entlang der K 13, von der Neye-Siedlung bis zum Wanderparkplatz der Neye-Talsperre hinter Oberröttenscheid ein weiterer Radweg angelegt. Doch noch immer klafft eine drei Kilometer lange Lücke zwischen den beiden Radwegen – die nun bis Spätherbst kommenden Jahres geschlossen werden soll.

Die aktuelle Lage „Besonders wenn im Sommer viel los ist an der Bever-Talsperre, ist es bisher für Radfahrer und Fußgänger nicht ganz ungefährlich und auch mühsam, dorthin zu kommen“, berichtet Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises auf Anfrage unserer Redaktion. Aus jeder Richtung müssten recht schmale und oft steile Straßen benutzt werden, um die Ziele um den Beverdamm herum zu erreichen. Der bisherige Radweg an der K 5 endet kurz Steinberg, und von dort geht es entweder an Reinshagensbever vorbei steil hinauf zur Dammkrone oder über die teils kurvige Fahrbahn der Kreisstraße stetig ansteigend zur Talsperre. Hinter Oberröttenscheid, am Wanderparkplatz Neye-Talsperre, endet der Radweg, der von Wipperfürth in Richtung Egen / Bever-Talsperre führt. Auch dort müssen Radfahrer und Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen.

Info Erste Pläne aus dem Frühjahr 2017 März 2017 Der Kreisbauausschuss beschließt den Umbau der Kreisstraße 5 auf einer Länge von etwa 220 Metern ab dem Beverdamm in Richtung Oberlangenberg. Gleichzeitig wird der Bau eines Rad-/Gehwegs für 2018 angekündigt. August/September 2017 Die K 5 im Bereich des Beverdamms wird in die Böschung hinein verschwenkt. Das bedeutet, dass es keinen Platz mehr für die Imbissbuden dort gibt. An der Uferseite, in Höhe des Überlaufs, entstehen einige neue Parkplätze und Sitzgelegenheiten. August 2019 Die Kreisverwaltung bestätigt, dass im Sommer 2020 mit dem Bau des drei Kilometer langen Radwegs begonnen werden soll, der die vorhandenen Radwege bis zum Beverteich und Wanderparkplatz Neye-Talsperre verbinden wird.

Der Lückenschluss „Die beiden Radwege werden nun verbunden“, berichtet Jessica Schöler. Darauf hätten sich die Kreisverwaltung und die Stadt Hückeswagen verständigt. „Die gut drei Kilometer lange Verbindungsstrecke soll für den sogenannten nichtmotorisierten Verkehr eine wesentlich bessere und sicherere Erreichbarkeit der Bever- und auch der Neye-Talsperre ermöglichen“, erläutert die Mitarbeiterin der Pressestelle.

Der Baustart Die Planungen und Vorbereitungen für das Großprojekt in der Trägerschaft des Kreises, mit denen bereits vor drei Jahren begonnen wurden (s. Info-Kasten), sind inzwischen abgeschlossen. Ende September starten die Bauarbeiten an dem 2,50 Meter breiten Radweg zwischen dem Beverteich und dem Beverdamm, anschließend geht’s weiter entlang der Talsperre bis Oberlangenberg.

Die Einschränkungen und Umleitung Autofahrer und Anwohner müssen sich jedoch für die kommenden Monate auf Einschränkungen einstellen, sind für die Arbeiten doch abschnittsweise Vollsperrungen der K 5 notwendig. Das gilt direkt ab dem Start der Bauarbeiten zwischen Steinberg und dem Beverdamm. Jessica Schöler: „Einzig den wenigen Anwohnern und den Schulbussen kann die Einfahrt in die Baustrecke ermöglicht werden.“ Eine Umleitung über Wipperfürth werde eingerichtet, die Umleitungstrecke für die in den ersten Wochen noch gleichzeitig laufende Sanierung der B 483 sei hiervon nicht betroffen.

Der Verlauf des Radwegs Der künftige Rad-/Gehweg führt auf der linken Seite bergauf bis zum Beverdamm – unterhalb des Damms müssen teilweise Stützwände neben der Fahrbahn eingebaut werden – und weiter an der Uferseite bis Oberlangenberg, wo er dann nach rechts an der K 13 verläuft. Ab der Einmündung Richtung Egen führt der neue Radweg über den bereits vorhandenen Fußweg durch den Wald neben der linken Fahrspur Richtung Hansestadt. Erst in Höhe des Wanderparkplatzes müssen die Radler die Straßenseite wechseln.

Die Parkplätze Die Breite der Fahrbahn der K 5 für die Autos, Lkw und Motorräder bleibt bei 4,50 Metern, weswegen die Straße in den Hang hinein verschwenkt werden muss. Das wird ein Problem werden, befindet sich doch dort – zwischen dem Damm und Oberlangenberg – ein unbefestigter Randstreifen, auf dem Fahrzeuge abgestellt werden. Gerade an heißen Wochenenden ist der ständig belegt auch von Autos aus der Rheinschiene oder dem Ruhrgebiet. Doch genau diese etwa 130 Stellplätze werden wegfallen.

Die Alternative Jessica Schöler versichert: „Das geschieht im Einvernehmen mit dem Wupperverband, der an dieser Beverseite ohnehin keine offiziellen Badestellen vorhält.“ Sollten sich hierdurch dauerhaft Parkprobleme ergeben, werde die Möglichkeit eines Ersatzangebots an der westlichen Talsperrenseite untersucht. Also im Bereich der Gastronomie und Campingplätze. Für diese Seite soll ohnehin der „Perspektivplan Freizeitlandschaft Bevertalsperre“ erstellt werden.

Die Fertigstellung Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres dürfte der Radweg bis Oberlangenberg fertiggestellt sein. Anschließend ist das letzte Teilstück bis zum Wanderparkplatz an der Reihe. „Nach der geplanten Fertigstellung im Spätherbst 2021 wird eine Radrundfahrt oder eine Rundwanderung zwischen Hückeswagen, Bever-, Neye-Talsperre und Wipperfürth durchgehend auf autofreien Flächen möglich sein“, versichert Jessica Schöler.