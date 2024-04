Stadtbrandinspektor Karsten Binder aus Hückeswagen Würdigung für den stillen, großen Wehrchef

Karsten Binder hat die Freiwillige Kostenpflichtiger Inhalt Feuerwehr in Hückeswagen in seiner Zeit als Wehrleiter stark geprägt. 18 Jahre, oder drei Amtszeiten, war der heute 54-Jährige Chef der Feuerwehr in der Schloss-Stadt. Am Freitagabend wurde er während der Jahresdienstbesprechung im Casino der Firma Pflitsch offiziell aus dem Dienst entlassen, das neue Leitungsteam um Stadtbrandinspektor Tim Hogenfeld wurde ernannt (unsere Redaktion berichtete). Es war ein emotionaler Abschied, bei dem Binders lange Amtszeit von vielen Seiten und Persönlichkeiten betrachtet und gewürdigt wurde. So sagte etwa Wilfried Fischer, seinerseits scheidender Kreisbrandmeister, dass Hückeswagen „viele Jahre mit einem konstanten Dienstleiter viel Glück gehabt hat“.