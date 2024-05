Hückeswagener Fußballklub Emotionaler Abschied vom Kult-Trainer des SC Heide

„Es ist der richtige Zeitpunkt“, hatte Kirschsieper versichert, als das letzte richtige Heimspiel an der Schnabelsmühle noch lief. Das letzte Saison-Heimspiel muss der SCH am 19. Mai in Radevormwald ausrichten, weil dann laut Vorsitzendem Kevin Zrock der Platz an der Schnabelsmühle wegen des Austauschs des Kunstrasens gesperrt sein wird. Der Verein und die Mannschaft bräuchten neue Impulse, betonte der Trainer. „Und ich brauche was Zeit.“ Die will der Hückeswagener, der tatsächlich in der Außenortschaft Heide wohnt, nutzen und etwa die Trainer-B-Lizenz angehen. Denn aufhören will der impulsive, energiegeladene Trainer diesen Job nicht, im Gegenteil: „Ich möchte mal höherklassige Mannschaften trainieren.“