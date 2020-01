Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Viel Kritik an Zufahrt zum neuen Edeka

Fotografiert von Kammerforsterhöhe; links auf der Grünfläche soll der Supermarkt entstehen. Foto: Stephan Büllesbach

Wiehagen Anwohner der Blumenstraße und Eltern von Grundschülern und Kindergartenkindern lehnen die Blumenstraße als Zufahrt zu einem neuen Edeka-Markt ab. Sie haben die Initiative „Sicher und verkehrsarm zur Schule“ gegründet.

Dass zwischen dem Wendehammer der Blumenstraße und der Bundesstraße 237 bei Grünenthal in absehbarer Zeit ein neuer, deutlich größerer Edeka-Markt gebaut werden soll, darüber herrschen keine Zweifel. Politik und Verwaltung wollen ihn, die Handelsgesellschaft und ihr Pächter Marcus Byhahn sowieso, weil der aktuelle Markt an der Wiehagener Straße zu klein und nicht mehr zeitgemäß ist. Aber auch die Anwohner und besorgten Eltern der Kinder, die die Grundschule und den Awo-Kindergarten an der Blumenstraße besuchen, sprechen sich „ausdrücklich für die Neuansiedlung eines Vollsortimenters“ an dieser Stelle aus. So steht es in einer Pressemitteilung der Initiative „Sicher und verkehrsarm zur Schule“. Ihre Unterstützer wissen, dass der Edeka-Markt „am aktuellen Standort keine Zukunft hat“.

Eine Zufahrt über die Blumenstraße lehnen sie jedoch ab, da sie diese als unnötig erachten. „Für die Nahversorgung reicht die Fußläufigkeit und Erreichbarkeit mit dem Fahrrad“, argumentiert die Initiative. Zum jetzigen Zeitpunkt sind zwei Zufahrten zu dem Supermarkt geplant: eine von der B 237 und eine von der Blumenstraße aus. Einen Durchgangsverkehr zur Bundesstraße über die Edeka-Parkplätze soll es nach dem Willen von Verwaltung und Politik nicht geben – die beiden Parkplätze sollen voneinander getrennt werden. Auch ist die Anlieferung des Lebensmittelmarkts von der B 237 aus vorgesehen. Die Verwaltung hält aber die zweite Zufahrt über die Blumenstraße für sinnvoll, da für manche Anwohner – etwa von Tulpenweg, August-Lütgenau- oder Wiehagener Straße – die Zufahrt über die Bundesstraße zu weit sein könnte, weswegen sie den Edeka-Markt womöglich nicht ansteuern.

Info Von 880 auf 1400 Quadratmeter Wiehagener Straße Der Mietvertrag für den Edeka-Markt am Standort an der Wiehagener Straße läuft Mitte 2022 aus und wird nicht verlängert. Kann bis zu diesem Zeitpunkt kein neuer Markt am neuen Standort gebaut werden, wird es Edeka in Wiehagen nicht mehr geben. Hückeswagens größter Stadtteil hätte dann nur noch den Discounter Penny als Anbieter von Lebensmitteln. Aus Sicht von Rat und Stadtverwaltung ist damit aber eine ausreichende Nahversorgung in Wiehagen nicht mehr gegeben. Größe Derzeit hat der Edeka-Markt von Marcus Byhan eine Verkaufsfläche von 880 Quadratmetern, am neuen Standort sollen es 1400 Quadratmeter sein.

Die Initiative „Sicher und verkehrsarm zur Schule“ fordert dagegen, dass der gesamte Autoverkehr zum Edeka-Markt über die B 237 erfolgen muss. Sie betont: „Kindergarten- und Schulstandort dürfen nicht mit zusätzlichem Verkehr belastet werden, da dies unweigerlich zu einer Gefahrenerhöhung für die Kinder führt.“ Nachteile für die Wiehagener, den Markt über die Bundesstraße anzufahren, sieht sie nicht. Zudem heißt es in ihrer Pressemitteilung: „Auch der verstärkte Verkehrslärm in einem reinen Wohngebiet ist den Bürgern (...) nicht zumutbar.“

Bürgermeister Dietmar Persian ist bereits in Gesprächen mit der Bürgerinitiative und Anwohnern. „Die Befürchtung der Bürgerinitiative ist, dass alles bereits in trockenen Tüchern ist und dass es keine Bürgerbeteiligung geben wird“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist aber überhaupt nicht so“, versichert Persian. Natürlich würden alle wichtigen Belange gerade der Anwohner berücksichtigt werden. „Die Schule, der Kindergarten und die Anwohner sind alles Aspekte, die in die Planungen mit einfließen“, verspricht der Verwaltungschef. Der Rat hat bislang in seiner September-Sitzung lediglich die Einleitung des Bauleitverfahrens beschlossen. Persian verweist darauf, dass es der Wunsch aller Fraktionen und der Verwaltung ist, dass die Andienung des Supermarkts über die B 237 erfolgen soll. „Wenn die nicht kommen sollte, wird’s den Edeka an dieser Stelle nicht geben“, stellt er unmissverständlich klar. Darüber sind er und Bauamtsleiter Andreas Schröder im Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßen NRW, dem Baulastträger der Bundesstraße. Auf der müssten Abbiegespuren eingebaut werden. „Und das ist außerhalb geschlossener Ortschaften nicht so einfach“, sagt Persian. Sollte der Landesbetrieb sich dem Wunsch der Stadt widersetzen, „wäre das fatal. Denn wir brauchen einen Versorger in Wiehagen. Und die Fläche an der Blumenstraße ist im Flächennutzungsplan ausgewiesen“, betont Persian. Dazu gebe es keine Alternative.

Ob die Blumenstraße tatsächlich zur Zufahrt für den Edeka-Markt wird, so er denn einmal an dieser Stelle gebaut werden sollte, ist laut Bürgermeister „noch nicht fest zementiert“. Es gebe verschiedene Aspekte, die in die Waagschale geworfen werden müssten. „Natürlich ist die Sicherheit der Kinder wichtig, was auch in die Überlegungen mit einbezogen wird“, versichert Persian. Und auch der Lärm spiele eine Rolle, wenn auch eine eher untergeordnete. Berücksichtigt werden müsse jedoch auch, als was die Blumenstraße ursprünglich einmal gedacht worden sei – nämlich als Haupterschließungsstraße bis zur B 237 in Kammerforsterhöhe. Entsprechend breit ist sie. Gebaut wurde die Straße jedoch nur bis zum heutigen Wendehammer. Geplant werde jedenfalls erst, wenn die Zusage des Landebetriebs vorliegt, dass die Hauptanbindung des Supermarkts von der Bundesstraße aus erfolgen wird.