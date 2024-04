Hückeswagener feiern Diamanthochzeit in Kleineichen Urlaubsliebe überdauert bereits 60 Ehejahre

Da die Wohnung zu klein wurde, zog die Familie 1968 nach Hartkopsbever in Hückeswagen. Damals baute die Firma Runkel die Häuser der Siedlung Kleineichen, wo das Paar ein Reihenhaus kaufte, in das die Familie im Januar 1972 einzog. „Zu der Zeit waren viele Kinder hier und es herrschte immer Leben, aber niemand hat sich beschwert“, erinnert sich Elke Welp. Während sich die dreifache Mutter um die Erziehung der Kinder kümmerte, war ihr Mann als Außendienstler viel unterwegs. Hinzu kam sein politisches Engagement bei den Liberalen. 1967 war er in Remscheid in die FDP eingetreten, ohne jedoch aktiv zu sein. „Ich war eigentlich nur eine Karteileiche“, sagt er rückblickend. Das änderte sich 1975, als er Ortsvorsitzender der Hückeswagener FDP wurde. Der heutige Ehrenvorsitzende hat mit seinem Engagement die Liberalen in Hückeswagen über Jahrzehnte hinweg geprägt. Er war Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und im Kreistag.