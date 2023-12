Hückeswagener Eiscafé Valenti schließt nach 64 Jahren – das Ende einer Eis-Ära

Es ist tatsächlich das Ende einer Familie-Ära. Ein Ausdruck, der viel zu oft viel zu schnell verwendet wird, trifft hier wirklich zu. Denn wie aufmerksame Passanten an der Bahnhof- und der Islandstraße schon seit geraumer Zeit bemerkt haben dürften, hat das Eiscafé Valenti am Wilhelmplatz geschlossen. Und zwar für immer. Nach 64 Jahren, in denen die Familie Valenti die Hückeswagener mit original italienischer Eiscreme-Kunst versorgt und begeistert hat.