Gastronomie in Hückeswagen : Wiedersehensfreude im Eiscafé Friuli

Gastronomie in Hückeswagen

Hückeswagen Die Hückeswagener waren sichtlich froh über die Wiedereröffnung des Eiscafés Friuli, das am Donnerstag sein To-Go-Geschäft wieder aufgenommen hat. Gut drei Wochen früher als geplant.

Als hätte es Petrus mitbekommen, dass das Eiscafé Friuli am Donnerstag das To-Go-Geschäft wieder aufnehmen wollte, kam die Sonne am Nachmittag immer wieder heraus. Kein Wunder, dass sich am Eiscafé eine durchaus stattliche Schlange bildete. Die reichte zwar nur wegen der nach wie vor gültigen Abstandsregeln bis weit auf den Bahnhofsplatz hinaus. Sie machte aber dennoch deutlich, dass die Hückeswagener es vermisst hatten, sich mit einem Eis oder einem Kaffee zu verwöhnen, die nicht aus dem heimischen Kühlschrank oder der Kaffeemaschine stammten.