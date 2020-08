Schulen in Hückeswagen : Eis und Zollstock für neue Realschüler

Schulen in Hückeswagen

Hückeswagen Mit drei kleinen, zeitlich voneinander getrennten Einschulungsfeiern empfing die Realschule am Dienstag die neuen Fünftklässler. Zur Begrüßung erhielten die Schüler einen Zollstock als Symbol (für Abstand) und ein kühles Eis.

Was schmeckt besser bei den heißen Sommertemperaturen, als ein kühles Eis ? Das dachte sich auch die Realschulleitung und lud alle 73 Fünftklässler, die am Dienstag eingeschult wurden, zu einem italienischen Eis ein.

Ihr Improvisationstalent müssen die Schulen seit Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder aufs Neue beweisen, denn nicht alle Situationen sind von der Landesregierung vorgegeben und geregelt. So fand auch der erste Schultag für die Fünftklässler erst nach und nicht wie üblich schon vor den Sommerferien statt. „Die Einschulung ist völlig anders, als in den vorherigen 18 Jahren“, sagte Thorsten Schmalt, der zusammen mit Birgit Sköries die Realschule leitet. Um die Abstandsregeln einzuhalten, wurde jede der drei Fünferklassen einzeln und mit zweistündigem Versatz im Innenhof begrüßt.

Die erste Aufgabe ließ dabei nicht lange auf sich warten: Jeder Schüler erhielt als Begrüßungsgeschenk einen Zollstock mit dem Schullogo – unter anderem als Symbol für die Abstandsregel. Diesen sollten sie zunächst zu einer Schultüte, dann zum Haus, Herz, Regenbogen und zur Treppe formen. „Ihr habt jetzt die fünfte Stufe der Treppe erreicht. Und wir hoffen, Euch in den sechs Jahren an der Realschule in ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben führen zu können“, sagte Birgit Sköries.