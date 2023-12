Einkaufen in Hückeswagen Einzelhändler sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden

Allen voran Karsten Schlickowey vom Stilmix im oberen Island. „JA – in Großbuchstaben und gerne auch noch in Farbe“, sagt er lachend. Und fügt an: „Wir sind sehr zufrieden. Alles, was mit Licht zu tun hat, lief sehr gut. Die Kunden wollen damit für Gemütlichkeit in Haus und Wohnung sorgen. Wenn es draußen schon so ungemütlich ist.“ Die zweite Warengruppe, die „wie doll“ verkauft worden sei, seien Gin und Whiskey. „Ich kann mir vorstellen, dass die Feiern in diesem Jahr wieder größer und geselliger werden“, sagt Karsten Schlickowey. Kunden kämen mit konkreten Cocktail-Ideen zu ihm. „Und ich suche dann die hochprozentigen Zutaten zusammen“, sagt der Stilmix-Chef.