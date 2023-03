Frühlingsfest der Hückeswagener Einzelhändler Eine willkommene Abwechslung

Sogar die Mitarbeiter der Verwaltung nebst Bürgermeister Dietmar Persian waren am Sonntag im Einsatz und informierten an zwei Ständen über die Umbau- und Neugestaltungspläne der Innenstadt und des Schlosses. Und während die Erwachsenen diskutierten, drehten die Kinder mit der Bimmelbahn „Neye-Express“ eine kostenfreie Runde durch die Stadt, den die an der Bahnhofstraße ansässigen Händler gesponsert hatten. Wesentlich mehr PS hatten die in der Stadt ausgestellten Fahrzeuge der Autohändler aus der Umgebung. Das Angebot reichte vom E-Auto über den wendigen Stadtflitzer und die geräumige Limousine bis zum Kleintransporter. Für gute Stimmung sorgte zum wiederholten Male die „Beale Street Jazz Band“, die mit ihrer fröhlichen Dixieland-Musik durch die Stadt zog. Die kalten Hände nahmen die Musiker dabei in Kauf. „Wir haben hier auch schon bei Schnee gespielt. Zum Glück verstimmen sich unsere Instrumente nicht so schnell“, sagte Trompeter Helmut Münscher.