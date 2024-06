Tag der offenen Tür des Golfclubs Dreibäumen Eintauchen in die Welt des Golfspiels

Das hatte sich Clubmanager Erich Buchholz anders vorgestellt: Normalerweise richten organisierte Clubs den bundesweiten Golferlebnistag Anfang Mai aus. „Weil wir zuletzt Anfang Mai häufig schlechtes Wetter hatten, haben wir es dieses Jahr um einen Monat nach hinten verschoben“, sagte Buchholz – und schaute am Sonntagnachmittag in einen wolkenverhangenen, recht grauen Himmel. „Das hat ja nicht so gut geklappt.“ Doch viele Besucher ließen sich die Chance nicht entgehen, sich auf dem Trainingsgelände mit Blick auf den grünen Rasen des mehr als 70 Hektar großen Platzes in Stoote umzuschauen und unter professioneller Anleitung eines Trainers ein paar Bälle von der Driving Range zu schlagen oder auf dem Putting Green einzulochen.