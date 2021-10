Katholische Frauen Hückeswagen : Einkehrtag der kfd zum Thema „Jesus und die Frauen“

Hückeswagen Nach langer Corona-Pause trafen sich jetzt 20 Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft zum Einkehrtag im Gemeindehaus. Der Tag war informativ und spirituell.

Auf eine besondere Spurensuche gingen jetzt 20 Teilnehmerinnen beim Einkehrtag der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd): Im Gemeindehaus gingen sie und Dr. Andrea Osten-Hoschek, Referentin für Theologie und Kirche, dem Thema „Jesus und die Frauen“ nach. Die zentralen Fragen waren dabei: Wie ging Jesus mit Frauen um? Was sagt die Bibel dazu? Und welche Möglichkeiten hatten Frauen in der Nachfolge Jesu mitzuwirken? Im Laufe des Tages wurde dabei die Geschichte einiger Frauen wurde näher beleuchtet, wie Monika Wedekind von der kfd berichtet. Vorgestellt wurden Maria von Magdala (Maria Magdalena), Jüngerin Jesu und erste Apostelin, Phöbe, Diakonin und Theologin, Junia, berühmte Apostelin, und Lydia, erste Christin Europas und Leiterin der Gemeinde in Philippi. „Die Teilnehmerinnen bekamen einen Einblick, wie diese Frauen die revolutionäre Bewegung Jesu unterstützten und schließlich als Wegbereiterinnen die christliche Kirche mit aufbauten“, schreibt Monika Wedekind in einer Pressemitteilung. Jesus sei ihnen dabei auf Augenhöhe begegnet.