Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen Eine Konfirmationsfeier für 25 Jugendliche

Die Pauluskirche an der Marktstraße war an diesem beinahe spätwinterlichen Sonntagvormittag bis in die Empore mit Menschen gefüllt. Der Anlass war ein besonderer Festgottesdienst, der zur Konfirmation von 25 Mädchen und Jungen gefeiert wurde. In diesem Jahr in nur einer Gruppe, was zum einen von der Zahl her gut händelbar war, aber auch inhaltlich gut passte, wie Pfarrer Reimund Lenth vor dem Gottesdienst sagte. „Die Jugendlichen haben sich das Thema ‚Freundschaft‘ gewählt. Nach anderthalb Jahren Vorbereitungszeit sind hier durchaus Freundschaften entstanden, man war zusammen auf Konfi-Freizeit und hat viel Zeit miteinander verbracht. Da ist es eigentlich doch auch schön, wenn man dann zusammen den Konfirmations-Gottesdienst feiern kann und sich dafür nicht in mehrere Gruppen aufteilen muss.“