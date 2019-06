Kulturräume in Hückeswagen : Einladung zum Blick hinter die Haustür

Die beiden Clowndamen Rosine (l.) und Frizzella flanierten über die Marktstraße und zeigten sich vom Angebot in den vielen alten Häusern begeistert. Bei bestem Sommerwetter waren die Veranstaltungen sehr gut besucht. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die vierten „Kulturräume“ waren wieder ein großer Erfolg. Fast alle Veranstaltungen wurden gut besucht und kamen bei den Gästen bestens an.

Auf den ersten Blick hätte man am Samstagnachmittag denken können: Das ist aber schlecht besucht... Aber es lohnte sich, genauer hinzusehen. Denn dann sah man, dass die Marktstraße – die eigentliche Hauptperson der vierten Aktion „Kulturräume“, die wieder von Stadtkulturverband und Anwohnern gemeinsam veranstaltet wurden – zwar ein wenig leer wirkte. Dafür war in den Häusern der Teilnehmer sowie in der Pauluskirche und im Heimatmuseum umso mehr los.

Bei schönstem Frühsommerwetter hatten zwölf Hausbewohner ihre Türen geöffnet und boten zudem Künstlern die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Das waren etwa Goldschmiedearbeiten bei Marcel Rehn oder abstrakte Arbeiten von Irmgard Hannoschöck, die zudem eine Krimilesung anbot. Bernhard Guski präsentierte in der Pauluskirche Aquarelle und Plastiken, während die Folklore-Gruppe „No. 4 Mill Street“ dort ihre keltischen Lieder spielte.

info Nicht nur Kultur, sondern auch viel Bausubstanz Baustelle Die Häuser an der Marktstraße gehören zu den ältesten in der Schloss-Stadt, viele stehen unter Denkmalschutz. Da freute es Stefan Noppenberger, Vorsitzender des Stadtkulturverbandes, besonders, dass kurzfristig noch die Zusage eines Teilnehmers kam. „Er renoviert gerade sein Haus. Er ist rechtzeitig soweit fertig geworden, dass die Besucher die Baustelle und damit die Bausubstanz ansehen können“, sagte Noppenberger.

Die Clownfrauen Rosine und Frizzella aus Köln sorgten auf der sehr breit wirkenden Marktstraße – fast alle Autos, die dort sonst parkten, waren weg, was die Straße gleich doppelt so breit wirken ließ – für humorvoll-bunte Farbtupfer und ließen es sich nicht nehmen, allen offenen Häusern einen kurzen Besuch abzustatten. „Wir bringen ein bisschen Freude und ein bisschen Farbe mit“, sagte Frizzella. Und Rosina mit der Sonnenbrille staunte nicht schlecht: „Beim Konzert von ‚De Köttel’ war es so voll, dass keine weitere Nase mehr reingepasst hätte!“

Bisweilen wurde man vom vielfältigen Angebot fast ein wenig erschlagen, wusste gar nicht, wohin man zuerst gehen sollte. Eine Frau, die sich auf den Stufen eines der Häuser ausruhte, war gar ein wenig bekümmert: „Jetzt sind zeitgleich der Trommel-Workshop, die Krimilesung und der Poetry-Slam – das würde ich gerne alles sehen.“ Begeistert zeigte sich Peter Goldstraß: „Das ist schon toll, was die Anwohner hier auf die Beine stellen – und dass man auch in die Wohnzimmer der Leute darf, ist etwas, das man nicht alle Tage erlebt“, sagte der Hückeswagener, der gerade aus der Pauluskirche kam. In der Kneipe „Alter Markt“ gab es Musik von Michael Borner (Gitarre), Jenny Schmitz (Percussion/Schlagzeug) und Kati Majorek (Gesang, Gitarre) zu hören, während Cellist Nicolas Cousineau eigens aus Kanada nach Hückeswagen gekommen war. Von Anne-Rose Paskam und Renate Weyer gab es Bilder zu sehen, in einem Hinterhof sangen Katja & Freund – und Peter Schauerte-Lüke präsentierte sein Papiertheater im Heimatmuseum. Einzig nicht stattfinden konnte die Lesung von Charlotte Kroker im Schloss. „Ich hatte vorgehabt, Kindergeschichten zu lesen, aber es ist zu keinem der drei Termine jemand gekommen. Es ist aber auch eigentlich keine Kinderveranstaltung“, sagte Kroker und nahm es mit Humor.