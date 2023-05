Konzert in der Pauluskirche in Hückeswagen Chorkonzert mit farbenfrohen Klänge

Trotz jahrhundertealter Tradition: Es gibt nicht mehr so viele Männerchöre wie früher. Umso schöner, wenn ein Traditionschor wie die Chorgemeinschaft Straßweg von 1888 zu einem abendfüllenden Konzert einlädt, wie am Samstag in der Pauluskirche. Der Titel des Konzerts war nicht zufällig gewählt: „‘Farben der Musik‘ ist ein Synonym dafür, wie breit gefächert die Musik ist und wie vielfältig das Repertoire der Chorgemeinschaft Straßweg ist“, hieß es bei der Begrüßung der rund 80 Zuschauer.