Ehemalige Katholische Grundschule in Hückeswagen Einbruch und Hakenkreuze im alten Schulgebäude

Es gibt einen neuen Fall von Vandalismus in leer stehenden städtischen Gebäuden: Unbekannte Täter sind in die ehemalige Katholische Grundschule eingebrochen und haben darin Hakenkreuz-Schmierereien hinterlassen. Der Schaden halte sich noch in Grenzen, berichtete Bürgermeister Dietmar Persian am Dienstagabend im Stadtrat. Die Stadt hat die Polizei informiert und Strafanzeige gestellt.