Hückeswagen Islandstraße : Brachialer Einbruch bei Goldschmied Rehn

Zunächst hatte es der Täter offenbar (erfolglos) an der Eingangstür des Goldschmiedegeschäfts versucht, wovon heftige Einbruchsspuren zeugen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Am frühen Dienstagmorgen ist ein Unbekannter in das Geschäft von Goldschmied Marcel Rehn an der Islandstraße eingedrungen. Der Täter hat Schmuck im Verkaufswert von 9000 Euro gestohlen, wurde bei seinem Tun aber von Anwohnern beobachtet.

Hückeswagen Wenn in der Nacht das Telefon bei Marcel und Anne Rehn klingelt, ist das eher ein schlechtes Zeichen. So wie am Dienstagmorgen gegen halb Fünf – kurz zuvor war in ihr Geschäft im Island eingebrochen worden. Anwohner der Islandstraße hatten das Ehepaar über den Einbruch informiert. Nach zwei gescheiterten Versuchen Mitte Juli 2016 und im Dezember vorigen Jahres beschränkt sich der Schaden dieses Mal jedoch nicht nur auf zersplitterte Schaufensterscheiben und eine kaputte Eingangstür, vielmehr hatte der Täter Goldschmuck und eine Perlenkette im Verkaufswert von 9000 Euro mitgenommen. Die Fahndung nach ihm läuft.

„Da war eine gewisse kriminelle Energie im Spiel“, sagt Marcel Rehn im Gespräch mit unserer Redaktion und blickt auf den immensen Schaden, den der Einbruch auch neben dem entwendeten Schmuck verursacht hat. Die Eingangstür, deren Rahmen, ein Schaufenster und ein rückwärtiges, zum Innenhof gelegenen Fenster weisen eindeutige Einbruchsspuren auf.

Das rückwärtige, zum schmalen Innenhof gelegene Fenster beschädigte der Einbrecher jedoch derart, dass er einen Nagel durch ein Loch im Glas schieben und den Riegel öffnen konnte. Durch das dann geöffnete Fenster stieg er ins Geschäft ein — trotz aktivierter Alarmanlage. Foto: Stephan Büllesbach

Info Einbrüche bei Juwelieren 27. Oktober 2010 Bei einem Blitzeinbruch bei Juwelier Bernd Lammert in seinem früheren Ladenlokal im oberen Island erbeuten die Täter Schmuck im Wert von 25.000 Euro. Die Ermittlungen werden im Mai 2011 erfolglos eingestellt. 16. Juli 2016 Unbekannte versuchen zum ersten Mal, in das Geschäft von Goldschmied Marcel Rehn einzusteigen. Sie werfen einen Pflasterstein ins Schaufenster, die Panzerglasschicht hält diesem aber Stand. 19. Dezember 2018 Erneut versuchen Unbekannte in Rehns Geschäft einzubrechen, dieses Mal über eines der beiden rückwärtig gelegenen Fenster. Als beim Öffnen die Alarmanlage losgeht, ergreifen sie die Flucht.

Wahrscheinlich hatte der Einbrecher zunächst versucht, die Eingangstür des Geschäfts aufzuhebeln – davon zeugen die Hebelspuren am Rahmen. Offenbar hat er auch versucht, das Glas der Tür und des daneben angebrachten Schaufensters mit einem schweren Hammer einzuschlagen, was jedoch misslang. Anschließend muss er von hinten an den Laden herangekommen sein. „Dafür muss er Ortskenntnisse gehabt haben“, ist sich der Goldschmied sicher. Denn so ohne Weiteres gelangt man nicht in den Innenhof. Das geht nur durch die Gärten der Altstadt, die zwischen der Bongard- und der Islandstraße liegen. Dafür hatte der Täter anscheinend einen großen Umweg genommen.

Vom Innenhof aus, der maximal drei Meter tief ist und an einer hohen Betonmauer endet, muss der Täter dann gegen 4.30 Uhr mit dem Hammer zunächst auf die Scheibe eines der beiden Fenster eingeschlagen haben. Da das aber wie die Schaufenster und das der Tür aus Panzerglas besteht, ist das nicht so einfach zu zertrümmern. Irgendwann muss er aber einen solchen Schaden angerichtet haben, dass sich ein kleines Loch auftat. Dadurch steckte der Einbrecher ein Spezialwerkzeug, das aussieht wie ein dicker, langer Nagel. „Damit hat er den Fenstergriff verschieben können“, berichtet Rehn. So konnte er das Fenster öffnen und ins Innere des Goldschmiedegeschäfts einsteigen. Zuvor hatte er aber noch den Bewegungsmelder aus seiner Halterung gerissen.

Mit diesem Hammer hatte er ein Loch in eins der beiden zum Innenhof gelegenen Fenster geschlagen. Foto: Stephan Büllesbach

Doch sobald das Fenster sich öffnete, sprang die Alarmanlage an. Davon wurden offenbar mehrere Anwohner wach. Im Haus gegenüber des Geschäfts sah eine Bewohnerin, wie der Einbrecher im Schaufenster mehrere Schmuckstücke zusammenraffte. Als der wieder aus dem rückwärtigen Fenster stieg und auf seiner Flucht über eine Mülltonne die hohe Mauer erklomm, wurde er von einen Anwohner aus dem benachbarten Haus mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. „Er war vermummt, trug eine Kappe und ein vor den Mund gebundenes Tuch“, erzählte der Nachbar, der wie seine Frau einige Minuten vorher durch „zwei dumpfe Geräusche“ wach geworden war. Nachdem der Täter in Richtung des aufgeschreckten Anwohners geschaut hatte, verschwand er durch die Gärten in Richtung Bongardstraße. Sein Einbruchswerkzeug – den Hammer und den langen Nagel – hatte er am Tatort zurückgelassen.

Eine Polizeistreife war gegen 4.45 Uhr gekommen und hatte den Einbruch samt Schaden aufgenommen, die Spurensicherung sollte im Laufe das Tages kommen. Allerdings hatte es in der Nacht zu Dienstag fünf Einbrüche gegeben, vier davon in Wipperfürth. „Wir waren der letzte“, sagte Anne Rehn. Ob der Einbruch im Goldschmiedegeschäft mit denen in der Hansestadt in Verbindung stehen, konnte Polizei-Sprecher Michael Tietze auf Anfrage nicht sagen.

Gestohlen im Island wurden eine Perlenkette, ein Goldarmband und weiterer Goldschmuck.