Hückeswagen: Einbrecherin stiehlt Katzenklo

Kurioser Kriminalfall in Hückeswagen

Hückeswagen Die Polizei in Hückeswagen muss sich mit einem mysteriösen Kriminalfall befassen. Sie ermittelt wegen Einbruch und Diebstahl eines Katzenklos.

Die 33-jährige Hückeswagenerin trat nach bisherigen Erkenntnissen am Montagabend eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ein. "Sie wollte nach eigener Angabe eine Katze retten, die laut maunzte", berichtet Polizei-Sprecherin Monika Treutler.