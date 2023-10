Bever-Talsperre in Hückeswagen Neues Vier-Tonnen-Ventil hat seine „Gruft“ erreicht

Es ist ziemlich ruhig hier unten etwa 30 Meter unterhalb der Fahrbahn des Beverdamms. Eigentlich ist das Normalität, doch seit Anfang Juni wird in der Schieberkammer gearbeitet. Und das mitunter mit großer Lautstärke, wurde doch etwa das alte, sechs Tonnen schwere Ringkolbenventil, die Ringbelüftung und das große Abzweigstück durch die Mitarbeiter der Firma Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau aus der gleichnamigen Kreisstadt in Sachsen in der ersten September-Hälfte auseinandergebrannt und über die im Wasserstollen verlegten Schienen bis in den mit Spundwänden umgebenen Teil des Tosbeckens unterhalb des Dammbauwerks hinaustransportiert. Inzwischen sind die neuen Teile für die linke der beiden Anlagen in der Schieberkammer über den gleichen Weg hineintransportiert und größtenteils montiert worden. Was fehlt, ist der Abschluss des Ventils selbst.