Klassentreffen in Hückeswagen Ein Wiedersehen nach 53 Jahren

Es muss für die knapp 20 ehemaligen Realschüler eine seltsame Mischung aus einer Reise in die Vergangenheit und einer in die Zukunft gewesen sein – 53 Jahre nach ihrem Abschluss war die Gruppe am Samstagnachmittag zu einem Klassentreffen zusammengekommen. Treffpunkt war die Realschule an der Kölner Straße, wo sie von Lehrerin Katharina Gerding zu einer Schulführung empfangen wurden. Dabei konnten die Schüler des Abschlussjahrgangs von 1970 sowohl den Neubau bewundern, den es zu ihrer Schulzeit noch nicht gegeben hatte, als auch einen Blick in ihr ehemaliges Klassenzimmer werfen.