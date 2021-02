Hückeswagener Bilanz der neuen Legislaturperiode : Ein Virus behindert die politische Arbeit

Der Stadtrat tagte bislang erst einmal – bei seiner Konstitution. Und das auch schon auf außergewöhnliche Weise, denn bis auf die Fraktionsvorsitzenden saßen die Politiker verteilt in den Zuschauerrängen des Forums. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Wie ist der ungewöhnliche Start in die neue Legislaturperiode gelungen? Bürgermeister Dietmar Persian und Vertreter aller im Rat vertretenen Parteien äußern sich ähnlich. Der Wunsch nach Zurückkehr zur Normalität ist groß.

Ein unsichtbares, aber gefährliches Virus hat der Politik einen noch nie dagewesenen Start in eine neue Legislaturperiode beschert. Ratssitzungen und Ausschüsse sind derzeit aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich, Beratungen finden per Videokonferenzen statt. Die Hoffnung ist groß, dass spätestens ab März zum normalen politischen Alltag zurückgekehrt werden kann.

Bürgermeister Dietmar Persian Die ersten 100 Tage der neuen Amtszeit waren natürlich von der Corona-Pandemie geprägt, die auch die Arbeit eines Bürgermeisters sehr verändert hat. „Die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Rat musste sich auf digitale Medien verlagern, was in vielen Fällen auch gut geklappt hat“, sagt Persian. „Dennoch hoffe ich, dass wir bald wieder ,normale’ Sitzungen mit den politischen Gremien durchführen können.“ Zu einem Stillstand sei es nicht gekommen – im Gegenteil: Die Digitalisierung der Schulen mache deutliche Fortschritte – auch etwas, was nicht nur in Pandemiezeiten unverzichtbar sei. Die Machbarkeitsstudie für die Umnutzung des Schlosses werde in Kürze vorliegen, und viele weitere Projekte würden in der Verwaltung mit Hochdruck bearbeitet. „Auch wenn das Rathaus derzeit für Besucher geschlossen ist, werden die Aufgaben nicht weniger. Und ich hoffe, dass uns bald zumindest die Pandemie nicht mehr so stark beschäftigen wird“, betont Persian.

Info Das Ergebnis der Kommunalwahl In Prozent CDU 33,6 Prozent (- 6,9), Grüne 20,0 Prozent (+ 9,3), SPD 19,8 Prozent (- 7,8), FaB 10,7 Prozent (+ 5,6), FDP 7,6 Prozent (- 0,7), AfD 5,2 Prozent (+ 5,2), „Die Partei“ 3,1 Prozent (+ 3,1). Sitzverteilung CDU 14, Grüne 9, SPD 8, FaB 5, FDP 3, AfD 2, „Die Partei“ 1 (deren Vertreter hat sich der Grünen-Fraktion angeschlossen, so dass diese nun zehn Mitglieder hat).

CDU „Das waren die ungewöhnlichsten ersten 100 Tage einer Legislaturperiode“, sagt Fraktionschef Christian Schütte. Die konstituierende Ratssitzung sei bislang das einzige Mal gewesen, wo der neue Stadtrat komplett getagt habe. „Gerade für die neuen, hoch motivierten Ratsmitglieder waren die 100 Tage eine große Geduldsprobe. Ihnen fehlt komplett das Erleben politscher Diskussionen in den Ausschüssen und im Rat, es bleibt lediglich der Austausch in der digitalen Fraktion.“ Die CDU-Fraktion will möglichst schnell wieder in den politischen Regelbetrieb zurück. „Solange das unmöglich ist, votieren wir für die Übertragung auf den Haupt- und Finanzausschuss.“ Denn die politischen Herausforderungen machen laut Schütte vor der Pandemie nicht halt: „Haushalt, ,Eschelsberg’, Löwen-Grundschule, Feuerwehrhaus und Bürgerbad brauchen eine öffentlich geführte politische Diskussion und Entscheidungsfindung.“

Grüne Die Grünen können durch das fulminante Wahlergebnis die politische Arbeit verstärkt angehen – sagt Fraktionschef Egbert Sabelek. In den ersten 100 Tagen habe die Gesamtfraktion – zehn Ratsmitglieder und sieben sachkundige Bürger – daher bereits fünf Anträge eingebracht. Sabelek: „Eine vernünftige Gestaltung der Klima- und Umweltpolitik steht für unserer Fraktion an erster Stelle.“ Die Arbeit in den nicht-öffentlichen Arbeitskreisen wie Neubau Löwen-Grundschule, Feuerwehr oder Inklusion konnten auch virtuell fortgesetzt werden ebenso wie andere Gremiensitzungen. Die wichtigste Arbeit wird dennoch in den öffentlichen Ausschüssen geleistet. „Und obwohl viele Ausschusssitzungen pandemiebedingt leider ausgefallen sind, haben unsere eigenen Ausschussteams intern virtuell weitergearbeitet.“

SPD Zum Start der neuen Legislaturperiode hatte sich der neue Fraktionsvorsitzender der SPD, Jürgen Becker, viel vorgenommen. „Als Erstes wollte ich mich in meiner neuen Rolle zurechtfinden, die neuen Kollegen der anderen Fraktionen kennenlernen und mich in den zusätzlichen Arbeitskreisen einarbeiten.“ Dies war durch die Corona-Pandemie nur sehr begrenzt möglich. Gleichwohl mussten Entscheidungen getroffen werden, damit die zwingend notwendigen Dinge der Stadt auf den Weg gebracht werden konnten. „So konnte ein professioneller externer digitaler Support für unsere Schulen engagiert und einige bauliche Maßnahmen genehmigt werden“, sagt Becker. Die schon oft beschriebene vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den anderen Fraktionen sei hierbei erneut sehr hilfreich gewesen. „Ein positiver Start ist geglückt“, versichert Becker.

FaB Die Corona-Krise behindert seit Monaten die Rats- und Ausschussarbeiten. Die Ausschüsse tagten zunächst noch im Forum mit viel Abstand zueinander. „Das geht voraussichtlich bis Mitte Februar nicht mehr“, sagt FaB-Fraktionschefin Brigitte Thiel. Was im Augenblick noch gehe, seien die Arbeitskreise per Videokonferenz. So wurde auch der städtische Haushalt darüber eingebracht. „Eine ganz neue Situation.“ Die FaB müsse nun intern auch über Videokonferenzen den Haushalt und die anstehenden Themen beraten. „Das ist schon sehr aufwändig, aber es funktioniert“, sagt Brigitte Thiel. Allerdings blieben jetzt wichtige Anträge liegen. Vor allem für die neuen jungen Mitglieder im Rat und in den Ausschüssen sei die jetzige Situation nicht leicht, wollten sie sich doch gerne einbringen, was nur in gebremster Form möglich sei. Brigitte Thiel: „Der Austausch und die Beratungen fehlen, so glaube ich, allen.“

FDP Fraktionschef Jörg von Polheim findet es schwer, „eine Bewertung der ersten 100 Tage abzugeben“. Schließlich laufen die Beratungen des Stadtrats und der Ausschüsse nach der konstituierenden Sitzung nur noch unter Corona-Bedingungen – „Ratssitzungen mit reduzierter Personenzahl, und Ausschüsse tagen nur, wenn es unabdingbar ist“. Alle Fraktionen hätten aber vereinbart, dass Anträge frühestens in der Märzsitzung des Stadtrats diskutiert werden. „Dies alles zeigt, dass die Mitglieder des Stadtrats bei allen Unterschieden in der Sache an dem guten Miteinander festhalten wollen.“

AfD Auch Markus Lietza, Fraktionschef der neu im Rat vertretenen AfD, bedauert, dass bisher viele Sitzungen und Ausschüsse abgesagt worden sind. „Trotz alledem konnten wir uns als kleinste Fraktion in der Opposition positionieren und unsere Wähler vertreten“, sagt er. Es gebe viel zu tun, so liege nun der Haushaltsplan für Hückeswagen und dem Kreis vor, „der wieder nur eine Richtung für den Bürger kennt: Gebühren und Steuern hoch und für Hückeswagen eine Verdreifachung der Schulden bis 2024“. Die AfD werde aber keine weiteren Belastungen für den Bürger akzeptieren und habe sich auch auf der Ratssitzung gegen die weitere Erhöhung der Grundsteuer und Hundesteuer ausgesprochen, „was wir auch weiterhin tun werden“, betont Lietza. Für die nächste Ratssitzung beantragt sie zudem, aufgrund der Kostenexplosion beim Neubau der Löwen-Grundschule, von über 14 Millionen auf über 20 Millionen Euro eine Überprüfung vorzunehmen.